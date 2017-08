Biblioteket deltager i de lokale fester

Uanset om det er sommerfest, musikfestival eller Høstfest gør Roskilde Bibliotekerne et nummer ud af, at være aktiv og til stede på fire store lokale begivenheder - tre lørdag 19/8 og en 26/8.

Biblioteket dyrker det lokale liv og samarbejder i disse år, Derfor falder det naturligt at være aktiv medspiller på fire store lokale fester i Ågerup, Jyllinge, Trekroner og Viby i den nærmeste fremtid.

- Vi prioriterer det højt at være med og støtte op om det lokale liv. Det er oplagte steder at vise bibliotekets muligheder frem og komme med sjov aktiviteter som bogstabling og 3D-print men også for at fortælle om alle de oplevelser, viden og muligheder for fællesskaber, der er på vores biblioteker, siger leder af Rum og Kommunikation Stine Staunsager Larsen fra Roskilde Bibliotekerne.

Ågerup Sommerfest - Lørdag d. 19. august kl. 11-14.30 Sted: Ågerup Sportsplads

Kig forbi Ågerup Biblioteks bod til sommerfesten og få en snak om bibliotekets mange tilbud. Vi har en konkurrence for børn: se hvor høj en bogstabel du kan lave af kasserede bøger. Der er præmie til den, der laver den højeste stabel, måske kan du slå sidste års rekord på 200 cm!

Gratis. Ingen tilmelding.

Jyllinge Festival - Lørdag d. 19. august kl. 10-15 Sted: Hellig Kors Parken, Nordmarksvej, Jyllinge.

Biblioteket inviterer igen i år til aktiviteter på årets musikfestival i Jyllinge. Vi tager en 3D-printer med og laver bogstaver på den. Der er konkurrence i bogstabling samt musikquiz.

Kig forbi, det bliver sjovt.

Trekronerdagen 2017 - Lørdag d. 19. august kl. 13-17 Sted: Ved Trekronerskolen - Lysalléen.

Mød Roskilde Bibliotekernes bogbus og se, hvor sej den er. Kig forbi og mød din nabo. I bogbussen kan du blive oprettet som låner, låne og afleverematerialer. Du kan lege med puslespil og deltage i en konkurrence. Husk også at få bog bussens nye køreplan med hjem.

Høstfest i Viby/Besøg biblioteket - Lørdag d. 26. august kl. 9-15 Sted: Viby Bibliotek.

Pris: 30 kr. Køb Høstfest børnebilletten hos Viby Cityforening.

Viby Bibliotek gentager succesen med babylounge, kreabord og konkurrence. Kig forbi med børnebilletten i hånden og få en goodie bag.