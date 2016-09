Babybibliotek i Borup

Motoriske lege og øvelser er både sjovt og stimulerende for de smås balancesans og kropsbevidsthed.

Torsdag 22. september kl. 10.30 får Borup Bibliotek besøg af instruktør Sonja Bomberg fra Circle of Mindfulness. Her vil hun dele ud af sin viden om babymotorik og vise forskellige øvelser man som forældre kan lave med sit barn derhjemme. Babybiblioteket i Borup byder på små hyggelige foredrag om de mindste børns udvikling og pleje. Her er plads til barnevogne indendørs. Her er puslefaciliteter og her kan babyerne kravle, pludre og ligge på tæpper, imens deres mor eller far får viden og inspiration til hverdagen. Dette arrangement koster 25 kr. Køb billet på www.koegebib.dk