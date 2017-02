AudioNova Hørecenter åbnede i Borup

Den 2. februar åbnede AudioNova Hørecenter på Hovedgaden 25 i Borup.

"Mange mennesker er ikke opmærksomme på, at de kan vælge mellem en offentlig og en privat høreklinik, når de skal have høreapparater. Men vi oplever, at stadig flere vælger AudioNova som et privat alternativ. Det skyldes bl.a. at ventetiderne i det offentlige er meget lange – i gennemsnit ca. 45 uger. Og så lægger kunderne vægt på den personlige behandling og på selv at have indflydelse på valget af høreapparater" udtaler Claus Petersen.

Hos AudioNova Hørecenter har man frit valg af høreapparater, nogle af dem er helt uden egenbetaling. "Som audiologist er det naturligvis min fornemmeste opgave at råde og vejlede kunden, men i sidste ende er det kunden, der vælger sine høreapparater. Er det første gang, man har høreapparater, er der mange nye lyde at vænne sig til, og derfor tilbyder vi vores kunder, uden beregning, at låne høreapparaterne med hjem på prøve i hjemmevante og trygge omgivelser" fortæller Asya Kayhan.

AudioNova har over 100 hørecentre i Danmark. "Vi har den opfattelse, at vores kunder sætter stor pris på ikke at skulle køre alt for langt, når det er hørelsen det gælder, og derfor er vores målsætning at være så tæt på borgerne som muligt" afrunder Claus Petersen, der er Regional Salgschef.

Den 2. februar holdt AudioNova Borup åbningsreception, hvor mange kiggede ind. Der blev budt på en forfriskning, og man kunne få en uforpligtende snak om sin hørelse med Asya.

Man kan vælge at bestille tid til en gratis høretest til en af de efterfølgende åbningsdage. Her foretager audiologisten en grundig analyse af hørelsen, og man får med det samme svar på, hvordan det står til med hørelsen. Man kan bestille tid til en høretest ved at ringe på tlf. 88 77 81 16.