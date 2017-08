Arrangementer i Kværkeby Fuglereservat

Naturens Dag i Kværkeby Fuglereservat

Kl. 10.00 til ca. 13.00 har vi vores traditionelle Krible-krable dag, hvor børn ifølge med voksne er velkomne til at gå på opdagelse, og se hvor meget spændende liv, der trives i vores søer og åer, og få hjælp til at identificere opdagelserne. Ringsted Produktionshøjskole demonstrerer desuden et udvalg af fisk fanget i reservatet. Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets fælles mærkedag for naturoplevelser for børn og voksne. Naturens Dag afholdes hvert år på den anden søndag i september.

Fri adgang til reservatet i anledning af indvielsen af

Ringsted Oplevelsessti

Samme dag fra 10.00 til ca. 13.30 er der i Humleore indvielse af Oplevelsesstien i Ringsted Kommune. I den forbindelse er alle velkomne til at gå en tur i reservatet, nyde den smukke natur og få en snak med en af vores guider.

Alle er velkomne på søndag d. 10. september i Kværkeby Fuglereservat

Bjergvej 77

Kværkeby

4100 Ringsted