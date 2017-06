Alle vil ud og lave sjov

Der er masser af aktiviteter at vælge imellem i Køge lørdag den 10. juni 2017. Idrættens sommerfest på Køge Torv, Vild med vand ved Køge Marina og Foreningernes dag i Rådhusgården.

På Torvet er der Ramasjang-stemning når Sofie Østergaard fra DR giver den gas med danse-underholdning for alle aldre. Børnene vil helt sikkert være med på de hotteste moves, og forældre får chancen for at slå sig løs. Det er sjovt at danse, og det er rigtig sjovt at se de voksne kaste håndtegn og ryste bagdelen.

Det er Idrættens Sommerfest, der inviterer til en fælles idrætsdag, hvor idrætsforeningerne præsenterer deres aktivitet, og fortæller om foreningen og medlemskab. Du kan kigge nærmere på en idrætsgren, som du måske har lyst til at prøve af, og du kan få en snak med dem, der allerede går til det. 21 idrætsforeninger deltager i dagen. På scenen vil de give opvisninger, og nogen af aktiviteterne kan man også være med til.