Åse, Erik og Kino

Åse kommer ikke længere i Borup Kino. I hvert fald ikke for at se film. Sygdom har bevirket, at "filmflimmer" (billedhastighed, hurtige klip etc.) udløser en epilepsireaktion hos hende. Erik kommer der heller ikke mere; som han siger "jeg er jo blevet både halvblind og halvdøv", -og så vil han selvfølgelig helst i biffen med Åse. Begge har været betalende medlemmer af foreningen i årevis, og er det fortsat, men ikke nok med det: De giver også flotte ekstrabeløb af til Kino, som de kalder "et vigtigt kulturelt tilbud i byen", -et tilbud som de altså ikke længere selv kan gøre brug af. Kære Åse og Erik. Endnu en gang tak for jeres bidrag og jeres store hengivenhed for Kino. Det er det bedste skulderklap, vi frivillige kan gå på ferie med.

God sommer

Borup Kino / Bestyrelsen



PS: På det seneste var Åse selvfølgelig i Kino og høre Caper Clowns, -et brandgodt band, og hey: Ingen filmflimmer dér…