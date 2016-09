Åben vingård i Bedsted

Der holdes "Dansk Vindag" lørdag d. 17. september 2016 mellem kl. 10 og kl. 16.

Ideen er, at vise arbejdet i vingården frem, sprede kendskab til dansk vin og inspirere andre til eventuelt selv at gå i gang.

Foreningen af danske vinavlere har nu over 1100 medlemmer, hvor de fleste er hobbyavlere, men der er nu godt 100 erhvervsavlere. Foreningen forventer at der er cirka 40 vingårde på landsplan som åbner dørene denne dag.

For overblik over dette: www.vinavl.dk se dansk vindag/vingårde som holder åben.

Dansk vin er stadig et forholdsvis nyt begreb og ukendt for rigtig mange danskere, men der ses lovende takter og stigende kvalitet mange steder. Både de røde, hvide og flere mousserende vine, holder nogle steder et niveau, hvor man ikke sjældent ser anerkendende blikke og præmier ved smagninger rundt omkring – både i ind - og udlandet.

Vingården "Bedsted" blev etableret på bar mark i 1999 og rummer i dag 5 vinsorter. Vingården fungerer i dag som hobbyvingård drevet af 2 "vinbønder".

Der høstes både blå og grønne druer, som forarbejdes i kælderen til rød, rosé - og hvidvin. Vi eksperimenterer nu også med fremstilling af mousserende vin.

Sidste år fik vi igen produceret vin pga. en god portion druer. Modenheden kunne dog godt have været lidt bedre.

I år slap vi helt for majfrost, hvilket har betydet at det potentielle drue udbytte kan blive godt. Samtidig gik blomstringen hurtigt og godt og sommeren har efterfølgende været fin med regn og varme på passende tidspunkter. Det betyder, at vi nu er fint med i udviklingen af druerne. Som de optimister vi trods alt er, håber vi også på en god eftersommer, så vi kan få en super høst i årgang 2016. Og please – ingen frost før sent i oktober!

Ved høsten i oktober 2015 havde vi desuden annonceret efter høstmedhjælpere og der kom 3 ihærdige personer, som var en rigtig god hjælp for os. Vi tror også at de syntes at det var sjovt at få et indblik i vinplukning og det efterfølgende arbejde i vinkælderen.

For at vise noget af dette arbejde frem, er der på denne ene dag om året, mulighed for at se marken og møde vinbønderne. Steffen og Kim vil vise rundt i vinmarken og svare på spørgsmål vedr. dyrkning og beskæring af vinplanter samt vinfremstilling.

Husk eventuelt skiftesko, hvis du vil med rundt i vinmarken.

Har du lyst til at smage på vinen, kan det også lade sig gøre.

Vi har denne lørdag flere slags vin med og fra flere årgange.

Vi har i år også fået den lokale pilefletter Grete Bendtsen til at udstille en del af sine flettede produkter. Blandt andet en ny kurveserie med smukke, feminine former.

Pilemarkerne, hvorfra hendes pil høstes, er beliggende ved siden af vinmarken, så nysgerrige kan også høre om hvordan pilen dyrkes.

Samme dag deltager også trædrejer Preben Christensen som lægger hus til arrangementet. Hans værksted og udstilling er åben og Preben vil vise rundt og fortælle og de spændende ting som han udformer i forskellige træsorter. Her er både tale om brugskunst og kunsthåndværk.

Toiletmulighed.

Hele arrangementet inklusiv rundvisning i vingården sammen med vinbonden foregår lørdag den 17. september mellem kl. 10 og kl. 16.

Adressen er Bedstedvej 18. Der er parkering på de grønne arealer ud til vejen.

Se efter vores skilte ved vingården og ved parkeringen.