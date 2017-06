4H hop i Cosmoshaven

Hvor højt og hurtigt kan jeg få min søde bløde kanin til at hoppe? Det fik de børn, der mødte op til Viby 4Hs kaninhopkonkurrence i CosmosHaven, svar på. Den hurtigste kanin kunne klare 4 spring på 6,4 sekunder - temmelig imponerende af sådant et lille dyr. De mindste børn, der var kommet for at kigge på, følte sig i hvert fald inspireret og ville gerne gøre kaninerne kunsten efter med far eller mor i hånden. Og sådan har vi det i 4H. Når vi afholder konkurrencer, er det vigtigste ikke at vinde, men at være med og mærke glæden ved at være samme med andre om interessen for sit dyr.

Børnene stiller op med deres kaniner i disciplinerne: Hop på tid, højde- og længdespring og alle får en præmie. Denne gang var præmierne sponsoreret af Dyr i Centrum. Vinderne var glade. Det var vi også i 4H for at vi kunne skabe en dag med liv på Viby´s grønne plet midt i centrum.

Kender du nogen som vil være med til kaninhop er der igen mulighed efter sommerferien onsdage i lige uger kl. 17-18 i CosmosHaven. Næste gang er 9. august.

Jette Tjørnelund

og Egon Christensen,

Viby 4H