145.000 kr. til Ungdomsidrætten i Bjæverskov/Vemmedrup

145.000 kr. var det beløb, som vi I IF FREM Bjæverskovs Støtteafdeling søndag, sendte videre til vore afdelingers ungdomsaktiviteter. Efter et af bedste Bjæverskov Loppemarkeder nogensinde, var det igen i år muligt for Støtteafdelingen, at uddele så stort et overskud til Ungdomsidrætten i Bjæverskov - Vemmedrup området.

Støtteafdelingens Formand Lyders Larsen og vores Kasserer Leif Graversen med det glade budskab om de 145.000 kr. til ungdomsidrætten.

Succesen bag den store udbetaling til de aktive idrætsfolk skal bl.a. findes i den kendsgerning, at det år efter år lykkedes os at samle langt over 150 hjælpere i 2 til 3 dage – at vores aktiviteter også støtter miljøet – og at vi hver uge modtager "ting og sager" af rigtig god kvalitet fra alle jer i hele Køge Kommune. Jeg vil også gerne understrege, at vi i vore mange boder har hørt folk sige, at vi er et af de bedste Loppemarkeder på Sjælland og at der kommer besøgende fra hele Sjælland, Lolland / Falster og nogle stamgæster fra Skåne. Det er vi meget taknemmelige for.

Ved IF FREM’s Støtteafdelings årlige "Sildebord" i dag søndag havde over 100 af afdelingens mere150 frivillige medlemmer mulighed for at møde op til den sammenkomst, hvor årets resultater diskuteres/evalueres og næste års aktiviteter bliver præsenteret.

Blandt de mange gode forslag, som vi modtog i bestyrelsen var, at vi skulle fortsætte vort arbejde med at nedbringe spillet efter vores årlige Bjæverskov Loppemarked. Det lykkes os, at blive lidt bedre fra år til år og i år gik vores sko, tasker og tøj til en ny type for genbrug. Det vil vi udvikle på i de kommende år.

Samtidig blev IF FREMS Støtteafdelings "Vandrepokal" for et stort arbejde i Støtteafdelingen uddelt til Anne Lise Pedersen. Anne Lise har i rigtigt mange år styret afdelingen for IT / Bånd / Plader m.m. Hun har igennem årene været rigtig god til at sørge for at få unge mennesker til at hjælpe sig med salget af de mange ting, hvilket vi i Støtteafdelingen sætter stor pris på. En stor og Hjertelig Tak til Anne Lise for hendes store indsats.

Med årets utrolige fine resultat og store udlodning ligger det fast, at vi igen er med i 2018, hvor Bjæverskov Loppemarked bliver afviklet søndag den 27. maj. Vi vil allerede fra den 2. september starte med, at indsamle effekter til næste års loppemarked. Vores indsamlingskoordinatorer – Annette og Kai – tager igen imod tilmeldingerne til de ugentlige indsamlinger på tlf.nr. 25 86 77 75 – fra den 1. september.

På Kara/novoren’s Genbrugsplads i Bjæverskov kan man også stille alle gode genbrugelige ting i Container nr. 26 – "Direkte Genbrug". Så vil man også støtte Bjæverskov Loppemarked, da vi tømmer den en gang hver uge. Container nr. 26 er placeret mellem containerne "PAP presseren" og "PAP containeren". Vi håber, at I finder den i det "Sydvestlige hjørne" af Genbrugspladsen og støtter os med gode genbrugsvarer.

IF FREM Bjæverskovs Støtteafdeling takker de mange sponsorer og mere end 150 frivillige hjælpere for den uhyre store hjælp, de yder gennem hele året. I denne tid er det endnu mere nødvendigt for vores ungdomsafdelinger, at vi hvert år får gennemført Bjæverskov Loppemarked og håber derfor, at I alle – private og firmaer vil ringe til os på 25 86 77 75 inden I smider noget brugbart og godt ud.

Med venlig hilsen

IF FREM Bjæverskov

Støtteafdelingen

Stig Sørensen.