Ugens havetip: Blomstrende forår

For bedre at forstå blomsterløgenes verden kan det hjælpe at se på deres livscyklus.

Husk for at løgene skal danne blomsterknopper, skal de plantes et sted hvor der er tørke og varme om sommeren.

Blomsterløg plantes altid i grupper og gerne mange løg af samme slags. Løgene kan lægges næsten tæt sammen eller med en lille smule afstand, jo tættere man lægger dem, jo smukkere bliver resultatet. Den bedste placering for blomsterløg er let skygge, jo køligere det er om foråret, jo længere varer blomstringen. Står de i fuld sol giver det normalt en kort blomstring.

Tulipaner kan lægges meget sent, løgene begynder først at danne rødder, når temperaturen er under 8 – 10 grader, samtidig skal jorden være fugtig. Ved et tørt efterår skal man huske at vande. Påske – og pinseliljer samt vintergæk og dorthea lilje skal til gengæld lægges så tidligt som muligt.

En måde at give løgene varme og tørre somre, kan være at dyrke dem i løgkurve. Løgkurven med løgene kan efter endt blomstring flyttes til det varme og tørre sted, hvor de kan forberede næste års blomstring.

Har man problemer med mosegrise i haven, er det en god ide at lægge Kejserkrone løg. Løgene udskiller en meget kraftig lugt fra løget, som skræmmer mosegrisene væk. De lægges i 20 cm. dybde.De blomstrer i april måned og fås i røde eller gule.

Blomsterløg i krukker: Når man har tømt sine frostsikre krukker for sommerblomster, kan de enten stilles til side til næste år eller man kan fylde dem med blomsterløg. Løgene lægges lagvis med de største løg nederst og fortsæt opad med de mellemstore og de små løg. Løgene lægges i en næringsrig pottemuld.

Når krukken er plantet til, stilles den et beskyttet, men koldt sted, f.eks. et udhus eller et drivhus. Når de grønne spirer først på året stikker frem, stilles krukken på et lunt sted.

Hvis blomsterløgets blade får frost og ligger hen af jorden, skal man ikke fortvivle, så snart det er tøvejr, vil de rejse sig igen.

Blomsterløg i plænen:

Ønsker man en blomstrende græsplæne om foråret, er det også om efteråret, at løgene skal lægges.

Det nemmeste er ved nyanlæg af græsplæne, der kan man lægge løgene, inden man sår græsset. Er det en gammel plæne, stikkes løgene ned i plænen, hvor man ønsker løgene.

Det sværeste med løg i græsplænen er tålmodighed, da løgene helst skal være visnet helt ned, inden plænen slås første gang. Gør man ikke det, vil løgene ikke nå at tage næring til sig og danne blomsteranlæg til års blomstring. Normalt står de 6 til 8 uger efter blomstring, så den første klipning af plænen først er i juni.

Det er normalt en god ide at vente med at gøde græsset til efter første klipning.

Drivning af hyacinter i glas.

Ønsker man selv at drive sine hyacinter frem til blomstring i stuen, er det også i september – oktober man skal starte, det er her, de driver bedst.

Hyacintglasset fyldes med vand til lige under løget, derefter dækkes løget, f.eks. med et kræmmerhus. Derefter stilles det væk i ca. 3 måneder, for derefter at blive sat ind i vindueskarmen og blomstringen kan nydes.

Med disse få ord om blomsterløg, håber jeg at have lagt et lille kim til ønsket om at prøve at dyrke blomsterløg.

Rigtig god plantelyst

Med venlig hilsen

Erik Andersen

Toksværd Planteskole