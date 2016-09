Havetip om græsplænen

Vi er nu i midten af september, det ideelle tidspunkt, hvis man ønsker at anlægge en ny græsplæne eller reparere den gamle plæne. Grunden til, at det netop nu er et godt tidspunkt er, at jorden stadig er varm, og der nu er fugtighed i jorden. En anden fordel er, at ukrudtet ikke vokser så hurtigt fra nu af og til frost. Når jorden er varm og fugtig, vil græsset til gengæld spire meget hurtigt for derefter at gøre vækstbetingelserne for ukrudtet dårligere.

Det er normalt et stort arbejde at anlægge en ny græsplæne. Inden man starter såningen, skal jorden klargøres, så græsfrøene får de bedste vækstbetingelser. Hvis man har en leret og sammenkørt jord, er det meget nødvendigt at løsne jorden. Ved nybyggeri er grubning og dybdeharvning meget ofte nødvendigt, derved løsnes jorden i dybden, så vandet nemt trænger væk og rødderne kan søge i dybden.

Har man en meget dårlig jord, d.v.s. meget stiv og leret, kan det betale sig efter grubning at udlægge et godt lag harpet muld. Hvis man ikke mener, det er nødvendigt med ny muldjord, kan man også blande den tunge lerjord op med sand. Har man en god jord, kan de øverste jordlag hurtigt løsnes med en fræser.