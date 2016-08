Havetip: Haveplanter til sensommeren

Varm og fugtig jord er godt

Fordelen ved at plante her i starten af september er, at jorden stadig er dejlig varm og fugtig. Det gør, at plantens rødder straks går i gang med at gro og inden vinteren, når jorden igen bliver kold, vil de nye planter være groet godt fast. Det gør, at planterne overvintrer bedre og bliver nemmere at passe til næste år.

Når man skal forberede det nye plantehul, skal man grave hullet bredere og dybere end plantens rodklump. Hvis man har en hård jord, er det specielt vigtigt at løsne jorden langt ned, således at vandet kan dræne væk når det regner eller når man vander. Dræner vandet ikke væk, men i stedet bliver stående i plantehullet, vil planten drukne og dø.

Når man har plantet, skal planten passes med vand, indtil den har fået så meget fat i jorden, at den kan klare sig selv.