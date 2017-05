Vil starte ny produktion af Lynæsjollen

Det var et problem at få en plads til jollen i Jyllinge, så Peter Øvre tog en tur op gennem fjorden og besøgte først Frederikssund, og siden sejlede han en dag med godt vejr til Lynæs. Her endte det med, at han samme dag købte en bådplads. Og et besøg og en lang snak indenfor på Lynæs Bådeværft på havnen førte til, at han omkring et halvt år efter overtog bådeværftet.