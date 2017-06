Se billedserie Peter Plant fra Dyssekilde besigtigede Melby station i vinter.

Vil redde Melby station

Halsnæs - 08. juni 2017 kl. 04:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I snart to måneder har ejendomsudvikler Bjørn Ibsen ventet på svar fra Lokaltog A/S om et købstilbud for nedrivningstruede Melby station, som han ønsker at overtage og bevare for at indrette bygningerne til boligformål.

I slutningen af 2016 - få uger før stationsbygningen sammen med resten af jernbanestrækningen fra Frederiksværk til Hundested fyldte 100 år - gav et flertal i Halsnæs Byråd Lokaltog tilladelse til at rive den 100 år gamle stationsbygning ned. Siden har forskellige forsøgt dialog med direktøren for Lokaltog Røsli Gisselmann for at redde bygningen fra nedrivning.

I starten af april fremsendte Bjørn Ibsen mails til Lokaltog om at overtage den forfaldne stationsbygning. I første omgang bød han symbolsk 1 kr. Dette beløb er efterfølgende hævet til 50.000 kr.

- Jeg har ikke fået nogen tilbagemelding. Det er ellers et spændende projekt og ærgerligt, at det ikke er kommet videre. Det er en bevaringsværdig bygning, som kan indrettes til bolig, når den bliver sat i stand, siger Bjørn Ibsen, der har været i dialog med Halsnæs Kommune om at gøre stationsbygningen til såkaldt flexbolig, så det kan benyttes både til helårs- og fritidsbrug.

Efter beslutningen om at give tilladelse til nedrivning af den 100 år gamle stationsbygning, der er tegnet af arkitekten Axel Preisler og er mage til Dyssekilde station, som er blevet istandsat og er et stort aktiv for Torup, forsøgte flere lokale at redde bygningen ved at tage kontakt til Lokaltog A/S.

Jørgen Lassen fra foreningen By&Land Halsnæs var sammen med Preben Moeslund fra Liseleje og Dyssekildes »stationsforstander« Peter Plant i januar til møde med direktør Røsli Gisselmann, hvor de fik tre måneder til at komme med et bud på en løsning for at overtage og bevare stationsbygningen.

Jørgen Lassen tog kontakt til Bjørn Ibsen, der altså i april fremsendte tilbud til Lokaltog, men Bjørn Ibsen har altså her i starten af juni endnu ikke fået officielt svar på sin henvendelse.

Derfor har Jørgen Lassen på vegne af By&Land Halsnæs nu skrevet til samtlige bestyrelsesmedlemmer for Lokaltog A/S for at sætte gang i sagen.

