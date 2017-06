Vil bevare valgsted i Enghaven

Her havde administrationen foreslået at nedlægge Enghaveskolen som valgsted pga. de aktuelle problemer med skimmelsvamp, der har lukket skolens hal, der bruges som afstemningssted. Administrationen vurderede at den bedste løsning var at lægge Enghavehallen og Melby Hallen under et, selv om det ville blive en udfordring med parkering m.v. at så mange skulle stemme i Melby.