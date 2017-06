Se billedserie TimeWinder beskrives af Dorthe Lindkilde som et internationalt Vintage event - for maskiner, men også for tøj og tidsånd generelt. Fotos: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Så gik TimeWinder i luften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Så gik TimeWinder i luften

Halsnæs - 06. juni 2017 kl. 04:42 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første veteranfly gik lørdag i luften fra Grønnessegaard gods flyveplads - og det samme gjorde TimeWinder. Veterantræffet til lands, vands og i luften, som søger tilbage til fortiden.

- Eventen er jo vores lille barn, som vi har lavet i 20 år. Og vi har villet lave en vintage festival med en stor vision om, at tingene kan opleves live. Vi har et internationalt format, som man ikke kan opleve lignende i hele Europa. I England besøger Søren, min mand, og jeg et træf med 300.000 besøgenden. Men det er kun maskiner - det er ikke damer i vintagetøj og militærlejr. Vi har hele fortællingen og jeg kan forestille mig, at vi er i Halsnæs i mange, mange år. Når vi lukker klokken 16 i dag, bliver der sagt På Gensyn.

Sådan lyder det fra Dorthe Lindkilde, som netop har været nede på træffets flyveplads og vinke farvel til seks veteranfly - et lille udpluk af de mange, der har lettet og landet på Grønnessegårds flyveplads i de tre dage, TimeWinder har udspillet sig.

Og Dorthe Lindkilde er ikke bare sikker på, at der kommer et nyt TimeWinder til næste år - hun er også sikker på, at der er plads til både TimeWinder og Græsted Veterantræf i de samme dage i pinsen.

- Det er jo to forskellige events og jeg er sikker på, der er udstillere og gæster nok til begge. Man kunne overveje at lave en fællesbillet, så man kan komme begge steder. Det ved jeg, mange allerede har været. Med to events kan vi trække rigtig mange folk til Nordsjælland.

Læs mere i Frederiksborg AMts Avis tirsdag - også om Græsted Veterantræf.