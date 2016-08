Verden ifølge Hundested

Den bygger på smalfilmsoptagelser af store og små begivenheder i Hundested og omegn. Manden bag kameraet er Peter Korsgaard Johansen, der var lærer på Lerbjergskolen og ivrig filmfotograf. Han blev på et tidspunkt af daværende Hundested Kommune opfordret til at dokumentere begivenhederne i lokalområdet mod til gengæld at få sine udgifter dækket. Det blev til en lang række optagelser i perioden 1969-73, hvor Hundested var under forvandling og oplevede et opsving.