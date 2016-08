Varetægt forlænget i grim sag

Den 44-årige blev opsøgt på sin bopæl lørdag 30. juli af to af de tre sigtede. Her blev han bundet til en stol og slået med både knytnæveslag og en stegepande, mens han under trusler om at få skåret halsen over blev presset til at udlevere pinkoden til et hævekort.