Et laboratorium skal nu undersøge, om der er sket forurening af fjorden siden De Nova gennembrød volden langs Slaggemolen i Frederiksværk uden tilladelse. Foto: Kasper D. Dønbo

Vandprøver på vej ved giftig graveri

Halsnæs - 14. juni 2017 kl. 04:30 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er seks tungmetaller, som kommer i fokus, når Halsnæs Kommune med hjælp fra et laboratorium i dag skal tage vandprøver og målinger i havnebassinet ved Slaggemolen i Frederiksværk, hvor virksomheden De Nova fornylig gravede gennem en vold fyldt med giftig jord og åbenbarede tungmetalholdig jord tæt ved vandet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De Nova har siden episoden - efter påbud fra kommunen - dækket jorden fra og i volden til, og både borgmester Steen Hasselriis(V) og miljøchef Sune Impgaard Schou har i forbindelse med episoden udtalt til Frederiksborg Amts Avis, at de ikke mener, at der er sket skade på miljøet. Men nu vil kommunen have nøjagtige tal for, at den giftig jord ikke er udvasket i fjorden.

- Vi tager ekstraordinært ud og får lavet vandprøver i fjorden for at se, om der er påvirkning efter gennembrydningen af volden. I den forbindelse er vi ved at se på, hvad der er lavet af tidligere målinger, som vi kan holde resultatet op mod, siger Sune Impgaard Schou til Frederiksborg Amts Avis og konstaterer, at der er ikke tale om at lave en generel monitorering af vandet.

Vandprøverne vil blive analyseret for tungmetallerne bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink. Det er de parametre, der skulle analyseres for i egenkontrollen i miljøgodkendelsen fra 1994.

Det gamle stålvalseværk opbyggede i 1970'erne og -80'erne voldene omkring elektrostålværket af giftforurenet jord. Da voldene ikke var relevant sikrede blev den forurenede jord udvasket til Roskilde Fjord. I 1994, efter Frederiksborg Amts overtog miljøkontrollen, blev der lavet en miljøtilladelse til depotvoldene og en miljøhandleplan. Den gik ud på at indkapsle den giftige jord med en plastforsegling, et beskyttelseslag af skeovnsslagge, et mulddække med græs og en skræntfodssikring for at hindre erosion mod Roskilde Fjord. Samtidig blev der iværksat et monitoreringsprogram, som skulle overvåge, om der giftudsivningen fra depotet.

- Den monitorering, som tidligere var i området, var knyttet til miljøgodkendelsen til det gamle stålvalseværk, hvor der var et krav om løbende overvågning af udvaskning. Efterfølgende er det overgået til Region Hovedstaden, som har ansvaret for offentlig indsats på jordforureningsområder, hvor der kan ske forurening af overfladevand.

- Vi skal nu i dialog med Region Hovedstaden om, hvad de har af planer for målinger og indsats i området, siger Sune Impgaard Schou.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Region Hovedstaden.