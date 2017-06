Vandprøver fra Halsnæs Kommune holder ikke vand, mener ekpert. Foto: Kasper D. Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Vandprøver holder ikke vand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandprøver holder ikke vand

Halsnæs - 30. juni 2017 kl. 04:12 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Ingen tegn på forurening«, lød beskeden fra Halsnæs Kommune, da resultatet af tre vandprøver var i hus. De blev foretaget for at undersøge, om det havde medført forurening, at der 14 dage tidligere uden tilladelse var gravet gennem en vold med giftig og tungmetalholdig jord langs inderhavnen i Frederiksværk. Men prøverne er for få, af forkert type og lavet alt for sent, lyder kritikken fra en landets førende eksperter på området til Frederiksborg Amts Avis.

- Man kan ikke udtale sig om noget på baggrund af de her tilfældige vandprøver. De resultater siger kun noget, om de indleverede prøver, ikke om den generelle situationen. De er i hvert fald ikke tilstrækkelige til at udtale sig om en 14 dage gammel udvaskning, siger Martin M. Larsen, QA-koordinator på Institut for Bio Science på Aarhus Universitet, som er fagdatacenter for havmiljø-overvågning for Miljøministeriet.

Kritikken bliver afvist af Halsnæs Kommune.

- Jeg synes ikke, at der er noget at udsætte på prøverne. Vi har foretaget dem tre forskellige steder i bassinet og af et krediteret firma, som har styr på det her, og der er ikke fundet noget, som giver grund til bekymring, siger Sune Schou, miljø- og teknikchef i Halsnæs Kommune.