Våd Tour i højt humør

Se billedserie Bodil van Hauen fik som de øvrige deltagere rigeligt med vand på tourens sidste dag - men det påvirkede ikke det gode humør.

Halsnæs - 07. september 2017 kl. 16:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs: - Jeg kan ikke holde ud at sidde og glo. Så får man pip.

Sådan lyder det fra 80-årige Laila Rasmussen, der er en af deltagerne i årets Tour de Halsnæs, som havde opløbsdag torsdag.

Klokken 11 gik sidste start - denne gang fra Ølsted og med opløb i Melby.

I kortege bevægede de såkaldte sidecykler sig gennem Ølsted, hvor første stop var Kregme Børnehus. De ældre var i lunt tøj med orange regnjakker og cykelhjelme. Kortegen var udstyret med flag og fulgt i hver ende af en hvis minibus. I Børnehuset Kregme var der varme til deltagerne og is til børnene i dagens anledning.

Humøret var højt både hos de ældre og hos personalet, der cyklede med - samt hos Annette Westh, byrådsmedlem (S), der på egen cykel og traditionen tro, udgjorde bagtroppen.

- Jeg er våd over det hele og bundet fast, så jeg ikke kan komme af, grinede Laila Rasmussen under cykelhjelmen, mens følgevognene rullede op foran børnehuset og åbnede sig, og et større heppehold af ældre strømmede ud for at være med ved modtagelsen.

Laila Rasmussen fik rystet sin orange vest, blev spændt af og kunne herefter fortælle, at hun aldrig har kørt bil selv, men livet igennem har været aktiv cyklist.

- Det gælder om at holde sig i form, sagde den ældre dame, der har boet det meste af sit liv på Amager. Hun bor nu i Ølsted, da det er her, datteren har valgt at slå sig ned.

- Og man må selv gøre noget for at holde sig i form. Jeg har for eksempel dyrket yoga, siger Laila Rasmussen, som ville ønske, at der var en rigtig yoga-instruktør tilknyttet plejehjemmet i Ølsted.

Børnehuset var første pit-stop, det næste var frokost i Gjethuset og klokken 14 sluttede årets Tour de Halsnæs med kaffe på Solhjem i Melby.

Minder

For byrådsmedlem Annette Westh er det blevet en tradition at cykle med på så mange etaper, som det kan lade sig gøre.

- Det gode er, at de ældre kommer ud og får rørt sig sammen med personalet, siger Annette Westh.

- Det er nogle seje ældre, vi har, og jeg har en stor tak til et meget engageret personale. En tur som denne udløser jo dels en masse god snak - men også minder. Måske kører man forbi der, hvor man boede engang, eller hvor den gamle købmand lå.