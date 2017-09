Charlotte Weisz og Ole Larsen har fået nok af den hasarderede trafik, der plager Strandvejen. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Utrygge naboer siger fra: Stop hasarderet trafik

Halsnæs - 02. september 2017 kl. 06:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den nåede du vist ikke engang at se, siger Ole Larsen, mens jeg noterer på blokken. En håndværkerbil med stor trailer er lige suset forbi vinduerne i huset på Strandvejen, hvor vi sammen med hans nabo Charlotte Weisz sidder, og bilen rammer som et hurtigtgående missil lige ned i problemets kerne. Flere beboere på vejen er så utrygge ved den hurtige, hasarderede og tunge trafik på strækningen, at de nu råber op.

- Folk kører ikke respektfuldt. Det her er en villavej, ikke en gennemkørselsvej, hvor tung og hasarderet trafik skal buldre igennem, siger Ole Larsen.

- Når der kommer store vogntog forbi, ryster hele huset. Det drysser ned med puds i vindueskarmen og alt porcelænet står og klirrer, siger Charlotte Weisz, som har to små børn på syv og ni år.

- Jeg tænker det værste, når de skal bevæge sig ud i trafikken, siger hun.

Det er især tidligt om morgenen og efter fyraften, at de tunge køretøjer tager Strandvejen. I begge ender af vejen står ellers et skilt, som oplyser om, at køretøjer over 3.500 kg kun må bruge vejen, hvis de har et ærinde. Mange gange dagligt oplever de to beboere desuden, at folk tager Strandvejen med langt mere end de tilladte 50 km/t, og i weekenden er speederfoden ekstra tung. Her bruger især de unge vejen som »sprit- og racerrute« og kører meget stærk.

Ole og Charlotte bor begge ud for én af Strandvejens 11 chikaner. Dens buler og skrammer taler et tydeligt sprog om nærkontakt med et eller flere køretøjer. Ole Larsen begynder at remse de uheld op, som han umiddelbart kan huske. Nogle af dem involverer sammenstød med chikaner, andre påkørsler af huse eller andre biler. Han behøver ikke huske længere end tre uger tilbage for at finde det sidste. Her fik en stor blokvogn presset en kvindelig cyklist så langt ud mod siden af vejen, at hun væltede lige ud foran en bil. Heldigvis nåede den at stoppe.

Dertil kommer de »små sammenstød«, som ikke står opført i nogen ulykkesstatistikker.

- Vi har tit været ude og samle stumper, lygteglas og skærmdele op fra biler, som har ramt chikanerne. Og der er mange »nærved-situationer«, siger Ole Larsen.

Duoen har derfor kontaktet Halsnæs Kommune uden resultat, men kommunen er klar over situationen. Det forklarer leder af Trafik og Vej, Jeppe Schmidt til Frederiksborg Amts Avis.

- I Halsnæs Kommune er vi bekendt med situationen på Strandvejen. Derfor har vi også i samarbejde med Politiet drøftet skiltningen og dermed mulighederne for at mindske antallet af lastbiler og anden tung trafik på strækningen. Vurderingen er dog, at der ikke umiddelbart kan skiltes bedre. Håndhævelsen af kørselsforbuddet er en politiopgave, og vi har nævnt for Politiet, at de bør være opmærksomme på strækningen, ligesom vi over for Movia har påtalt, at busser, som ikke er i rute, ikke har tilladelse til at køre der, siger han.

I den kommende tid skal der gennemføres en række gravearbejder på strækningen, og i forlængelse heraf ser kommunen også på, om fartdæmperne på Strandvejen kan forbedres.

