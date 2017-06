Glarmesterhuset er brandskadet, men vil i renoveret tilstand være en ideel udvidelse af Unge- og Kulturcentret, mener kommunen. Foto: kdd

Send til din ven. X Artiklen: Ungecenter udvider med glarmesterhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungecenter udvider med glarmesterhus

Halsnæs - 16. juni 2017 kl. 14:59 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye Unge- og Kulturcenter(UKC) i Frederiksværk bliver efter alt at dømme udvidet, allerede inden centret er rykket ind i den gamle brandstation på Syrevej, som skal bygges om til formålet. Halsnæs Kommune planlægger at købe og renovere Glarmesterhuset, som grænser op til brandstationen og gøre den til en del af Unge- og Kulturcentret. Det fremgår af dagsordenen til det møde, som Udvalget for Skole, Familie og Børn holdt den 12. juni.

- Det er nærmest en drømmeløsning, som vi ikke havde turde håbe på, og som ikke har været en del af planerne tidligere. Men det var en mulighed, der opstod, som var for god til at lade slippe væk. Glarmesterhuset er nabo til UKC og er en rigtig god mulighed for at få endnu flere funktionaliteter ind i UKC uden at bruge flere penge, end der er berammet, siger Michael Thomsen(V), formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn til Frederiksborg Amts Avis.

Glarmesterhuset ligger på en på knap 900 m2 og består af en hovedbygning opført i rødt træ indeholdende et større uisoleret rum og et isoleret kontorområde. Derudover er der en ældre bygning med bad, toilet og depot samt et istandsat opvarmet beskyttelsesrum. Bygningerne skal renoveres - især den røde træbygning, som er brandskadet. Kommunen planlægger at bruge 500.000 kroner på renovering ud af de cirka 17 mio. kroner, som er sat af til etableringen af Unge- og Kulturcentret.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag