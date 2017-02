Unge skal holdes væk fra bander

De unge i projektet er ikke i dag tilknyttet bandemiljøet, men vurderes til at have risiko for at havne i en kriminel løbebane. Hver af de unge får i forløbet tilknyttet en personlig mentor, de deltager i et undervisningsforløb og kommer i praktik i lokale virksomheder og sættes igang med fritidstilbud i ungdomsklub og sportsforeninger.