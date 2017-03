En gruppe ganske unge drenge og piger generede lørdag aften de øvrige biblioteks-besøgende, der udnyttede de ny åbningstider for selvbetjening på Frederiksværk Bibliotek. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen Foto: unknown

Unge larmer på bibliotek og i center

Halsnæs - 07. marts 2017 kl. 05:12 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag aften måtte leder af Bibliotekerne Lene Jakobsen en tur forbi biblioteket i Frederiksværk. Det skete efter en melding om, at en gruppe unge støjede og svinede på biblioteket, hvor det som bekendt er blevet muligt at få adgang udenfor den normale åbningstid, hvor der er personale tilstede.

Episoden på biblioteket kommer i forlængelse af at politiet flere gange i sidste uge om aftenen var forbi Nordcentret efter klager over at en gruppe unge her »fyldte meget«. Politiet har dog ikke fået anmeldelse om episoden på biblioteket, og det vil heller ikke ske.

- Vi har nogle unge, som også kommer på biblioteket på »normal vis«, og de har været lidt lystige og vil åbenbart prøve interessen af for at være der, når vi ikke er der. Vi har tydelige billeder af dem på overvågningen og vil tage en dialog med dem, siger Lene Jakobsen, der selv konstaterede, at der var to på biblioteket ved 20-21-tiden lørdag, da hun var forbi.

Der var tale om en gruppe på fem-syv drenge og piger i ca. 13-14 årsalderen. Der blev ikke lavet hærværk, men de var højrøstede og rodede noget i børneafdelingen, hvor de ellers ikke har noget at gøre.

- Vi vil rigtig gerne byde de unge indenfor også, så de får ejerskab og bruger biblioteket på den gode måde. Derfor vil vi nu gå i dialog med dem, så alle får en god oplevelse, siger Lene Jakobsen.

Nordsjællands Politi registrerede fra søndag til torsdag i sidste uge sammenlagt 14 unge i alderen 12-18 år, som havde gjort Nordcentret til et opholdssted i aftentimerne.

- Vi har fået klager over, at en gruppe unge fylder meget i centret uden at være der som kunder. Derfor har vi haft fokus på, om de ikke kan finde et andet opholdssted og taler med handelsforeningen om det, siger politikommisær Henrik Sejer, Nordsjællands Politi.

