Shell 7-Eleven blev udsat for røveri to gange sidste vinter. Gerningsmanden til det ene røveri har nu fået dom. Foto: Kasper Dønbo

Ung knivrøver fik mild dom

Halsnæs - 13. januar 2017 kl. 09:30 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung mand fra Frederiksværk-området fik i denne uge ved Retten i Hillerød en dom på otte måneder for det røveri han begik mod Shell 7-Eleven-tankstationen på Nørregade i Frederiksværk den 4. januar sidste år.

Retten besluttede, at kun de 60 dage af de otte måneder skal afsones, mens resten gøres betinget, samtidig med at den unge mand forpligter sig til at følge et behandlingsforløb for stofmisbrug.

- Afgørelsen hænger sammen med at drengen kun var 18 år og tidligere ustraffet, da han begik røveriet, samtidig med at der har været et vellykket konfliktråd mellem parterne, siger politiets anklager i sagen Nathalie Elias.

Den unge mand truede mandag aften den 4. januar 2016 med en 20 cm lang køkkenkniv personalet til et udlevere et beløb omkring 2000 kr. Det skete med ordene: »Jeg er ked af det, men jeg skal bruge pengene!«

Røveriet skete tilsyneladende i hash- eller narkopåvirket tilstand. Da han ikke var maskeret var det efterfølgende let for politiet dagen efter at finde ham, og her og siden i retten, erklærede han at han ikke kunne huske ret meget om røveriet.