Se billedserie Hængelåsen var brudt op, og porten stod åben, da Maj-Britt Hofstetter i weekenden kom forbi det militære depot nær Kikhavn. Foto: Maj-Britt Hofstetter

Ulovlig indtrængen på lukket militært depot

Halsnæs - 15. maj 2017 kl. 13:34 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et brændstofdepot nær Kikhavn i Halsnæs Kommune har ikke været i brug siden 1995, men i weekenden var der igen aktivitet i det militære område. Uindbudte gæster har opbrudt en låge og klippet et hegn i stykker for at komme ind.

- Vi har en mand deroppe lige for at se, hvad der er sket og for at lukke af og låse igen. Indtil videre ved vi ikke, hvad der er årsagen til episoden, men depotet er under nedlæggelse, og der er ingenting at stjæle, siger Henrik Munck, driftschef for Forsvaret i Nordsjælland til Frederiksborg Amts Avis.

Det var Maj-Britt Hofstetter, som bor i området nær depotet, der opdagede det ødelagte hegn og den opbrudte låge under en gåtur.

- Der er adgang forbudt, og jeg har aldrig før set, at hegnene på den måde har været klippet op. Så jeg ringede til militæret på det nummer, de har opgivet på lågen, siger Maj-Britt Hofstetter, som søndag eftermiddag gjorde opmærksom på episoden på Facebook.

»Nogen har tilsyneladende et behov for at komme ind på militærets depotområde i Kikhavn! Området har adgang forbudt og er udover at være militærets område, også et fredeligt helle for rigtig mange dyr - bl.a rådyr, ræv, egern og et hav af fugle. Hængelåsen på lågen er klippet op og fjernet og et stykke af hegnet på en af de andre sider er klippet op fra top til tå. I den senere tid har hegnet desuden fået flere, større huller. Er der mon nogen der har set eller hørt noget?, skriver hun i gruppen »Halsnæs Hjælp Hinanden«.

- Det kan jo være alt fra hærværk, til drengestreger eller nogen som tror, at de kan stjæle brændstof derinde.

I følge Frederiksborg Amts Avis oplysninger er der et stort underjordisk tankanlæg på grunden, som er en del af et landsdækkende system af brændstofdepoter til Forsvaret. Tankanlægget blev etableret i 1963 og er tidligere blevet brugt af flådens skibe via rørledning, som går til Nordhavnen på Hundested Havn.

Rørledningen kom i fokus, da Halsnæs Kommune solgte Nordhavnen, hvor rørledning løber. I den forbindelse var olieledning klassificeret som fortrolig i udbudsmaterialet, men tømningsattester, et tilsynsnotat og et brev fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse viste senere, at tankanlæg og rørledninger blev suget tomme mellem oktober 2010 og december 2014.