Udvalgsformand om forslag: Populistisk

Socialdemokratiets forslag op at oprette ekstra børnehaveklasser (0.klasse) i Melby og Ølsted for at få mindre klasser og opfylde alle forældreønsker, får en kold modtagelse af den ny formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn Michael Thomsen (V).

»Problemet er, at der skal starte store klasser på afdelingerne i både Melby og Ølsted. Samtidig er man nødt til at flytte børn fra Ølsted og Melby hen på andre skoler - væk fra deres nuværende kammerater - for at fylde klasserne op. Et er at starte klasser med 26, 27 eller 28 elever i en børnehaveklasse. Det er i sig selv et dårligt serviceniveau. Men at skille børnene fra deres kammerater og dagligdag - det kan vi simpelthen ikke være bekendt.«