Udvalg skal finde otte millioner

Halsnæs - 29. august 2016 kl. 04:26 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med budgetseminaret 31. august og 1. september indkaldes der både til ekstraordinært byrådsmøde og til møder i de stående fagudvalg.

Sidstnævnte mødes torsdag formiddag 1. september for at finde besparelser indenfor deres områder, så man kan imødegå en forventet overskridelse af servicerammen på 7,8 mio. kr.

Som borgmester Steen Hasselriis (V) sagde til Frederiksborg Amts Avis for en uge siden, er der en overskridelse på driften, samtidig med at kommunens likviditet er lidt dårligere end forventet.

Kommunens serviceudgifter i 2016 forventes at ende på 1,4 mia. kr. - en overskridelse på 7,8 mio. kr. Årsagen er i følge dagsordenen til møderne særlig merudgifter til anbringelser under Familie og Børn på 14,7 mio. kr., botilbud under Handicap og Psykiatri på 11,2 mio. kr., merudgifter til specialelever i folkeskolen på 4,0 mio. kr. samt merudgifter til ældreområdet på 1,8 mio. kr.

Budgetseminaret, der holdes i Familiehuset i Frederiksværk, indledes onsdag morgen med ekstraordinært byrådsmøde for at gøre det lovformeligt at Venstres Emil Mortensen træder ud af byrådet, da han flytter fra kommunen, og afløses af Jan Eriksen.

Men det ekstraordinære møde får et ekstra punkt, idet Lisbet Møller (EL) har anmodet om at byrådet drøfter dækningsafgiften for erhvervslivet, som et flertal besluttede at afskaffe i 2015.