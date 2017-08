Udeskolen inspirerede hollændere

Se billedserie Vivian Boers og Wilma Nugteren tager idérne fra Frederiksværk Skole med hjem. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 11. august 2017 kl. 17:30 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire træer ved shelteret i Vinderød Skov er forsynet med hver sin seddel: Navneord, Udsagnsord, Tillægsord og Forholdsord. Når et ord nævnes går eleverne skal hen til det træ, der rummer det rigtige svar. Senere sker det i løb, så der kommer endnu mere bevægelse i undervisningen.

Sådan foregik fredagens dansktime for 6. B på Frederiksværk Skole Enghaven med lærer Mads Christensen. Undervisningen blev fulgt med interesse af de to hollandske forskere Wilma Nugteren og Vivian Boers, der er taget til Danmark og Frederiksværk for at høste erfaringer om anderledes undervisningsformer væk fra klasselokale, borde, stole og tavle.

- I Nederlandene eksperimenterer man også med anderledes undervisning, men det er ikke så almindeligt, derfor er vi her for at lære hvordan lærerne organiserer det og får frie muligheder for det fra skoleledelsen, siger Wilma Nugteren.

De to hollandske gæster i skoven ved Frederiksværk er ikke selv lærere, men arbejder for en organisation, der gennemfører en kampagne for at give skoler inspiration til at komme udenfor. I Holland handler det mest om bare at komme ud i skolegården og besøge museer og har man egentlig udeundervisning er det gerne relateret direkte til naturen og biologi.

- Her kan vi se at man også kan bruge naturen til undervisning i matematik, sprog, historie og andet. Det er nyt for os lige at de er ude en hel dag om ugen hele året. Man kan se at børnene er vant til det fordi de er startet tidligt, de ved hvad de skal. Det er cool at se på, siger Vivian Boers.

Frederiksværk Skole Enghaven tog for alvor hul på udeundervisningen i sidste skoleår for mellemtrinet, og nu er hele skolen med. For 6.Bs vedkommende er man ude hver torsdag i seks timer, men derudover har lærerne mulighed for at lægge flere undervisningstimer udendørs, som det nu passer.

