Trods lovning om det modsatte: Borgere vil forsat blive generet af lastbiltrafik

Det hed sig ellers at der ikke skulle køres mere jord til området omkring den tidligere gasbeton-fabrik i Ølsted, men nu starter en ny omgang jordkørsel, der kan give gener for borgerne i Ølsted.

Halsnæs Kommune meddeler således mandag morgen, at der i forbindelse med transport af jord i området omkring H. J. Henriksens Vej i Ølsted for beboere og trafikanter kan opleves gener i form af øget trafik, støj fra lastvogne og forekomst af jord- og støvpartikler i området.

Kørslen af jord finder sted fra mandag den 9. januar 2017, og forventes at strække sig over en periode på to måneder, skriver kommunen i en pressemeddelelse, hvor man videre fortæller at årsagen til, at der påny skal køres jord til grunden er, at grundejeren i en periode har afventet flytning af en transformerstation inden byggegrunden kan færdiggøres.