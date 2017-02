Tricktyve på spil to steder

Første anmeldelse kom mandag kl.14.17 fra en forretning på Hillerødvej. Her købte to personer for et mindre beløb og betalte med en stor pengeseddel, som de fik tilbage på. Herefter forvirrede de den ansatte ved at bede om at få pengene tilbage i euro, hvorefter at de alligevel ikke ville købe noget og fik den store seddel tilbage, men fik snydt ved ikke at levere alle byttepengene retur.