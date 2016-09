Det lykkedes ikke for ukendte gerningsmænd at få hul på Nordeas hæveautomat. Foto: Kasper D. Dønbo

Tredje eksplosion på et år: Politi sammenholder hæveautomat-sager

Halsnæs - 15. september 2016 kl. 11:10 Af Kasper Daugbjerg Dønbo / Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ukendte gerningsmænd forsøgte natten til torsdag at bruge gas til at sprænge en hæveautomat i luften på Kajgaden i Hundested. Det er tredje gang på et år at samme fremgangsmåde bliver brugt til at bryde hæveautomater i Halsnæs Kommune op.

Den sammenhæng kigger de nu nærmere på hos Nordsjællands Politi.

- Når vi efterforsker en sag, sammenholder vi den med andre sager for at se, om der er lighedspunkter. Det er endnu for tidligt at sige i det her tilfælde. Men vi er opmærksomme på det, og sammenholder også med eventuelle sager i nabokredse, siger Henrik Suhr, presseansvarlig hos Nordsjællands Politi og forklarer, at lignende episoder er set landet over de seneste par år.

Det er ikke en gang en måned siden, at hæveautomat blev sprængt ved Købmand Bahr på »Sandet« mellem Frederiksværk og Helsinge. For anden gang.

Den 17. august i år og den 15. september i 2015 blev hæveautomaten udsat for en eksplosion. Ved det seneste tilfælde en så voldsom en af slagsen, at der blev slået hul i glastaget over automaten i indgangspartiet til købmandsgården, facaden blev ødelagt, og over hele parkeringspladsen og helt ude ved Helsingevej lå der stumper fra automaten og bygningen.

Så galt gik det ikke i Hundested natten mellem onsdag og torsdag. Nordskællands Politi blev alarmeret af hæveautomatens automatiske gasalarm klokken 02.29 i nat, da gerningsmændene uden held forsøgte at sprænge hæveautomaten. I følge vagthavende Henrik Alstrup kom gerningsmændene ikke af sted med noget udbytte. Bankboksen tog kun lidt skade, og ingen omkringliggende bygninger blev beskadiget.

Nordsjællands Politi efterlyser nu vidner i sagen.

- Vi kunne godt tænke os at vide, om der er nogen, der har set en sølvgrå Audi A6 med tonede ruder, der er set køre fra området omkring gerningstidspunktet, siger Henrik Alstrup.

Ud over fabrikat og model har politiet ikke andre oplysninger om bilen.