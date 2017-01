Torup mødes om byens fremtid

Som det første i det nye år trommer Torup Ting på stortrommen. I to og en halv time - fra 16.00 til 18.30 - skal byens borgere den 5. januar diskutere fremtiden for landsbyen, som i øjeblikket består af cirka 300 personer, men som i fremtiden kan blive noget større.

Den fortstående udvidelse af byen voksede i løbet af 2016 fra en kommunal føler til egentlige planer. I efteråret fik Torup Ting mandat til at gå videre med projektet om at udvide byen, og nu er det tid til en orientering, hvor også borgmester Steen Hasselriis(V) vil være til stede.

- Siden sidste borgermøde har vi forhandlet udviklingen på plads med det administrative og politiske system i kommunen. Vi er enige om at få indført området i en kommunalplan og senere kigge på detaljerne i en lokalplan. Det mandat, vi fik sidst, har vi fyldt ud. Du kan kalde det lokaldemokratiets resultat, siger Peter Plant, formand for Torup Ting og uddyber i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

»Denne sag er i sit tidlige stadium. Først skal den indarbejdes i kommuneplanen i starten af 2017. Og senere skal der laves en detaljeret lokalplan, som lægger linjerne for bebyggelsen, udseende, placering, adgangsveje, grønt bælte med afstand til naboer, etc. Der er således ikke taget stilling til antallet af boliger, organisering, fordeling mellem leje- og ejeboliger, unge/ældreboliger og den slags«, skriver Peter Plant.

»Men det kommer. Også her skal Torup Ting være på pletten. Lige nu gælder det om at få Torup Syd med i kommuneplanen. Derfor afholder vi borgermøde nummer to om dette tema og om stier og veje«.

I foråret luftede Halsnæs Kommune første gang tanker om en udvidelse af landsbyen nord for jernbanen. Erhvervs- og Vækstministeren Troels Lund Poulsen(V) havde forud for regeringens nye planlov ønsket indmeldinger til et nyt landsplandirektiv, og området nord fra Torup var sammen med et areal i Frederiksværk Halsnæs Kommunes eksempler på, hvor der er behov for nye arealudlæg til byzone.