Mille Food forventer at få behov for op til 15 medarbejdere, herunder 2-3 akademikere, resten operatører og lagermedarbejdere. Efter et års tid forventer virksomheden, at de skal ansætte yderligere 8-10 arbejdspladser. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Tørmælk fra Hundested skal brødføde Kinas babyer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tørmælk fra Hundested skal brødføde Kinas babyer

Halsnæs - 22. september 2016 kl. 04:22 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de kinesiske babyer fremover skal mættes, skal modermælkserstatningen løbe fra Hundested. Virksomheden Mille Dairy er i gang med at investerer 15 mio. kr. i den gamle Unomedical-fabrik ved Amtsvejen og forventer at have en produktion i gang til april næste år. Virksomheden vil herfra pakke modermælkserstatning på dåser til det kinesiske marked.

- Vi kommer til at bruge 15 mio. kroner på at opgradere bygningerne til vores høje standard. Vi skal både leve op til kinesiske og danske regulativer og love på området, siger Steve Wang, adm. direktør Mille Dairy (Shanghai) og direktør i Mille Baby og Mille Food, og afslører, at der kan komme investeringen for i alt 50-60 mio. kroner i Hundested.

Tilkomsten glæder borgmester i Halsnæs Kommune, Steen Hasselriis(V), som torsdag havde inviteret den nye virksomhed med til erhvervsarrangement.

- Vi er rigtig glade for, at de har valgt Hundested, og vi håber selvfølgelig, at flere følger trop. Vi har allerede en vækst i arbejdspladser i kommunen, og jeg ved, at der er henvendelser både til os og erhvervsdrivende i kommunen fra folk, som vil slå sig ned her, siger Steen Hasselriis.

Tørmælksvirksomheden, som er 75 procent er ejet af kinesiske investorer, gjorde allerede sit indtog på det kinesiske marked for modermælkserstatning i 2013 med produktnavnet »Moohko«. Det var kort tid efter, at Kina var ramt af flere store mælkeskandaler, hvor spædbørn blev syge med nyresvigt og døde af underernæring, fordi flere mejerier blandt andet tilsatte melanin til mælken.

Mejerierne blev siden retsforfulgt, og den kinesiske regering har skærpet kravene til mejeriproducenter i både indland og udland. Alligevel har kineserne mest tiltro til de udenlandske mejerier. Derfor er det et vigtigt salgsargument, at modermælkserstatningen er pakket i Danmark.

Steve Wang beskriver markedet som »næsten umætteligt«, fordi mange kinesiske kvinder bruger modermælkserstatning fremfor at amme.

- Markedet vokser endnu mere, efter Kina har ophævet et barns-politikken, siger Steve Wang.