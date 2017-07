Tørfisk og våde fisk klar til havnefest

Når der er havnefest i Hundested, plejer arrangørerne at kunne sørge for, at vejret er godt. Om det holder, skal vise sig de kommende dage, hvor der efter udsigten godt kan være risiko for, at havnefestgæsterne særligt lørdag også kan blive våde udvendigt.