To kommuner tager skraldet sammen

Halsnæs - 23. december 2016

Det nye fælles affaldsselskab, som skal tage skraldet i Hillerød og Halsnæs Kommuner, blev onsdag en realitet med pennestrøg fra Thomas Møller Nielsen (V) og Louise Colding Sørensen (S), bestyrelsesformænd i henholdsvis Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en stor dag og en fremtidens dag. Vi er stolte over samarbejdet, og over at vi har hevet jer med ind over, siger Thomas Møller Nielsen henvendt delegationen fra Hillerød Forsyning.

Det fælles affaldsselskab har ni biler i Halsnæs og får seks i Hillerød. De bliver bemandet af henholdsvis 11 og 15 medarbejdere, som skal tage sig af de to kommunernes knap 80.000 indbyggere og cirka 31.000 tømninger om ugen. Selskabet, som starter op 1. april næste år, skal medvirke til en optimering af økonomi, kvalitet og ressourceudnyttelse i dagrenovationsindsamlingen af affald i begge kommuner.

- Vores primære motivation er først og fremmest bedre service til borgerne. Der var plads til forbedring af den affaldssortering, vi har haft i Hillerød Det kører godt heroppe, og vi har tillid til, at det kommer til at køre ligeså godt hos os, siger Louise Colding Sørensen.

Allerede i 2015 hjemtog Halsnæs Kommune opgaven med indsamling af dagrenovation.

- Da jeg startede på posten spurgte jeg i netværksgruppen, hvor mange der havde overvejet at hjemtage affaldssorteringen. Jeg blev mødt af hån og sjove bemærkninger, men det er hjemtagningen, som har banet vejen for det her. Nu kommer de i stedet og hører, hvordan vi har gjort, siger Thomas Møller Nielsen.

Den præmis køber hans kollega fra Hillerød. Her skelede forsyningen mod Halsnæs netop på grund af rygter om, at hjemtagningen af affald var gået godt. Louise Colding kalder Halsnæs' arbejdsmetoder »en meget attraktiv« måde at løse tingene på.

- Vi får kunderne tættere på os selv. Vi vil fremover let og hurtigt kunne løse problemer fra kundehenvendelser med en kommandovej, som bliver meget kortere. Det er en meget attraktiv og god måde at løse det på, siger hun.

Ved at hjemtage affaldshåndteringen har Halsnæs Kommune sparet fem mio. kroner om året, og Hillerød Kommune forventer ligeledes en besparelse i millionklassen. Louise Colding vil dog ikke sætte et præcist beløb på forventningerne.

Det fælles affaldsselskab bliver primært styret fra Halsnæs. Herfra vil der være kontrol med ansættelse af mandskab, medarbejdernes vilkår, styring af ruter, henvendelser fra kunder, ens it-systemer, m.m.

- Hillerød har købt sig ind på den viden og de kompetencer, vi har. Vi gør ikke, som de fleste andre og lader kommunen styre, men styrer selv, hvor den gode forretning ligger. Det cementerer vi i dag, siger Jan Hvidtfeldt Andersen, adm. direktør, Halsnæs Forsyning A/S.