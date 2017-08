Mandag skal Bjørn Ibsen og Lokaltog A/S mødes med henblik på et køb af Melby Station. Foto: njl

Til møde om Melby station

Halsnæs - 18. august 2017

Mandag 21. august er der udsigt til, at man kommer tættere på en afklaring om Melby stations skæbne. Her mødes således Lokaltog A/S med ejendomsudvikler Bjørn Ibsen, der har meldt sig som mulig køber af den 100 år gamle stationsbygning i forsøg på at redde den fra nedrivning.

Stationsbygningens endeligt så ellers ud til at være en kendsgerning efter at et flertal i byrådet i Halsnæs i slutningen af 2016 kort før bygningen 100 års dag gav Lokaltog nedrivningstilladelse. Efterfølgende var der forgæves forsøg på at stable lokal interesse for bevaring af bygningen i de tidlige forårsmåneder. Der kom først skred i det, da ejendomsudvikler Bjørn Ibsen fra Århus blev inddraget. Han har tidligere forsøgt at købe først Asserbohus og siden Auderød-lejren, og han ser muligheder i at indrette stationsbygningen til boligformål.

Efter flere måneders ventetid er det nu lykkedes ham at få et møde i stand med Lokaltogs ledelse.

- Der er nu gået mere end fire måneder siden Bjørn Ibsen fremsatte sit tilbud om køb af Melby Station, så Lokaltog A/S kan stå med en indtægt på 50.000 kr. i stedet for en udgift på mindst 200.000 kr. til nedrivning af stationen, i alt en forbedring af Lokaltogs økonomi på mindst 250.000 kr. Oven i den økonomiske gevinst har Lokaltog A/S - som offentligt ejet virksomhed - mulighed for at vise kulturhistorisk ansvarlighed ved at bevare Melby Station, og derfor opfordrer vi fortsat Lokaltog til at indgå en aftale med Bjørn Ibsen, som sikrer at stationen renoveres indenfor en overskuelig periode, siger Jørgen Lassen, formand for By og Land Halsnæs.