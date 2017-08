Borgmesterene i Halsnæs og Gribskov kommuner langer ud efter Movia, som uden at orientere kommuerne har ændret i køreplanerne for de sene afgange på lokalbanerne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Til kamp for tog og bus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til kamp for tog og bus

Halsnæs - 31. august 2017 kl. 04:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der blæses i fløjten og den offentlige trafik i Nordsjælland ruller, frygter borgmestrene i Halsnæs og Gribskov Kommuner, at deres borgere bliver ladt tilbage på perronen. Både Steen Hasselriis(V) og Kim Valentin(V) er i løbet af sommeren blevet overrasket af Movia, som uden at høre kommunerne eller Region Hovedstaden har ændret drastisk på køreplanerne. Både på Gribskov- og Frederiksværkbanen er sidste afgang flyttet en halv time frem, så blandt andet aftenvagter på plejecentret i Hundested ikke kan komme hjem.

Steen Hasselriis er målløs over forløbet, som han kalder »helt uacceptabelt«, og Kim Valentin bakker sin kollega op.

- Vi har hørt, at netop i landdistrikter som vores, skal der tages hensyn, når man laver infrastruktur og kollektiv transport, men det er som om, at de er tonedøve for, hvad der sker i Nordsjælland. Det er meget underligt, at priserne hæves, mens servicen falder, siger Kim Valentin, borgmester i Gribskov Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

Movia har anerkendt, at ændringer har skabt problemer, men mener, at trafikselskaberne selv kan styre ændringerne, når der er tale om »mindre minut-justeringer«. Halsnæs Kommune forslår nye procedurer for, hvornår og hvordan køreplanerne kan ændres. Det forslag bakker både Kim Valentin og den trafikale udvalgsformand i Region Hovedstaden op.

- Vi er kritiske overfor forløbet, og vi bør diskutere fremadrettet, hvad der skal ske, for den nuværende ordning fungerer ikke. En ting er, at man justerer en afgang med fem minutter, men at ændre noget med en halv time er voldsomt, siger Jens Mandrup(SF), formand for regionens Miljø- og trafikudvalg til Frederiksborg Amts Avis.