Syndefald førte til forskerfinale

Halsnæs - 22. december 2016

Forskningsprojektets titel lyder hverken fristende eller forbudt: »Litterære tolkninger af Syndefaldet«. Det er ellers netop øjeblikket, hvor Eva og Adam lader sig friste til at spise af Kundskabens Træ, som er omdrejningspunktet i det projekt, som har givet Mia Louise Taarup fra Frederiksværk Gymnasium en plads blandt de dygtigste gymnasieelever i Danmark i Projekt Forskerspirer.

- Der er en tydelig udvikling i vores opfattelse af syndefaldet. De ældste kilders opfattelse flugter med kirkens, hvor syndefaldet kun bliver opfattet som noget positivt, fordi Gud gør det positivt. Nutidens kilder opfatter syndefaldet som godt, fordi det er en del af menneskets natur, forklarer Mia fra en sofa på gymnasiets rektors kontor til Frederiksborg Amts Avis.

Projekt Forskerspirer er et landsdækkende projekt, hvor 112 gymnasieelever har indsendt projektforslag indenfor kategorierne humaniora, sundhed, samfund og naturvidenskab. 12 elever blev udvalgt til finalen - her i blandt Mia. Den 8.december mødtes de udvalgte på Københavns Universitet. Bevæbnet med plancher fremlagde deltagerne deres forskning for universitets prorektor og medarbejdere fra Uddannelses- og forskningsministeriet.

Vinderen af hver kategori fik 20.000 kroner til at udfolde sit forskningsprojekt yderligere, men sejren var ikke vigtigt for Mia.

- Jeg ville gerne gennemføre projektet. Men jeg havde hverken brug for en nominering eller at vinde.

- Jeg kan godt lide tanken om, at vi er venner og ikke konkurrenter. Vi er her for at vise, at vi er dygtige, siger Mia med et smil, der glider over i et mere overbærende udtryk til spørgsmålet om, hvad projektet egentlig gavner.

Som om, hun har hørt det før, og nu igen skal forklare, hvorfor forskning kan være glimrende uden at redde liv eller skabe rent drikkevand.

- Det er svært at sige, at projektet redder verden eller kurere kræft, men det giver et indblik i, hvordan vi opfatter os selv. Projektet hjælper med at forstå hvem, og hvad vi er, siger Mia Louise Taarup.

Det er forskerspire-konkurrencens tredje år. Lige så mange gange har gymnasiets koordinator Lisbeth forsøgt at pitche ideen til de studerende, men først i år har nogen bidt på.

- Mia er den første fra gymnasiet, som er med i forskerspire-konkurrencen, og så er hun endda nomineret. Vi er meget stolte, siger gymnasiets koordinator, som har hjulpet Mia med praktiske ting gennem projektet.

Mia selv husker, at hun hørte om projektet midt i en matematiktime.

- Vi fik af vide, at vi kunne lave et forskningsprojekt om lige, hvad vi ville. Det lød næsten lidt for godt. Jeg tænkte med det samme på en af mine yndlingsbøger. Det Gyldne Kompas-trilogien af Philip Pullman. Jeg læste den første gang i tredje klasse og har genlæst den mange gange siden. Jeg har altid gerne ville dybere ned i bogen og følt, at der var mere end bare et overfladisk niveau i den.

- Det, der interesserer mig, er, at der i trilogien sker et syndefald. Et syndefald, som forfatteren får ændret til noget positivt, siger Mia.

I sin endelige form strækker projektet sig længere end yndlingstrilogien. Det snævre startsted er bredt ud til fem andre værker om syndefaldet, og Mia kommer vidt omkring i essay, digt og novelle.

- Alle værkerne har syndefaldet til fælles, men der er forskel på, hvordan det sker, og hvem der indtager rollerne som Adam, Eva og Slangen. I nogle syndefald optræder alle karaktererne slet ikke, uddyber Mia.

Forskerspireprojektet startede for alvor for hende, da gymnasiet gik på sommerferie i juni. Mens kammeraterne dasede i to måneder brugte Mia sommeren på at læse, analysere og læse lidt mere.

- Jeg har ikke holdt ferie siden påske. Jeg brugte sommeren på at læse og analysere. I efterårsferien analyserede jeg og skrev noter, og siden da har jeg skrevet projektet, fortæller Mia om det 17 sider lange forskningsprojekt - inklusiv bilag, som blev afleveret den 31. oktober.

Sideløbende har Mia læst fem høj-niveau fag´og haft en rolle i og lavet kostumer til gymnasiets musical. Da Frederiksborg Amts Avis er på besøg, er hun desuden i gang med 3.g'ernes store skriftlige opgave, hvor hun skriver i fagene musik og engelsk - hun ville nemlig ikke bare genbruge sit forskerspire-projekt.

- Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg får tid til det hele. Men jeg har også et par afleveringer, som jeg har fået udskudt. Dem har der ikke været tid til. Så der ryger juleferien nok, siger hun og smiler trods den pressede situation.

På trods af finaleplads og diplom har Projekt Forskerspirer også haft en bagside af medaljen. Konkurrencen har begrænset Mias aktivitet i timerne på gymnasiet - det har været hendes måde at få et pusterum. Det kan også aflæses på karakterne midt i 3.g.

- Karaktererne er stadig gode, men ikke så pæne som i 2.g. Da jeg så det, fortrød jeg min deltagelse i projektet en smule.

- Men samtidig er jeg så glad for at gennemføre og for at vise, at jeg kan noget. Vise, at glæden ved at læse kan bruges til noget. Det kan alle lidt nørdede-typer nok nikke genkendende til, siger Mia.

Hun vil ikke overraskende gerne læse videre efter gymnasiet. Bogstavelig talt. Drømmestudiet er litteratur på universitet, og Mia har nu sat slutspurten ind for at nå det påkrævede snit på 10.

- Jeg har altid været glad for og god til at læse. Jeg har også altid en læsebog i min taske, siger Mia og afslører, at hun satte sig selv på en næsten uudholdelig test undervejs i forskerspire-projektet.

- For at holde fokus på projektet forbød jeg mig selv at læse andre bøger undervejs. Det var svært.

- Da jeg havde afleveret var det første jeg gjorde, at løbeud og finde en bog, som jeg har ventet på at læse siden maj.

- Det var befriende.