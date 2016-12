Foto: Allan Noerregaard

Send til din ven. X Artiklen: Svært at få nyt erhverv til Halsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svært at få nyt erhverv til Halsnæs

Halsnæs - 30. december 2016 kl. 11:32 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er 10 lys i lagkagen for Halsnæs Kommune den 1. januar - også selv om barnet først blev døbt ved en folkeafstemning i maj 2007. Spørgsmålet er så om barnet har været dygtig nok i folkeskolen, som kommunens politikere jo har haft stor fokus på: Er kommunens potentiale blevet udnyttet tilstrækkeligt, og vil det lykkes i de teenageår som nærmer sig at vokse fra »børnesygdomme« og nå i nærheden af den vision for Halsnæs 2030, der blev vedtaget i foråret?

Det handlede sidste del af rundbordssamtalen mellem Steen Hasselriis, Helge Friis, Hans Schwennesen og Sune Raunkjær om, da Frederiksborg Amts Avis satte de to fra Frederiksværk og to fra Hundested sammen til en fødselsdagssamtale om Halsnæs Kommune.

»Potentialet: Har man været dygtig nok til at tiltrække nye virksomheder, turisme m.v.?«, lød spørgsmålet på den seddel som Sune Raunkjær trak, og han fik lov til at svare først:

- Det sidste er vi igang med. Omkring turismen er vi rigtig godt i vej, både med udviklingen på havnen i Hundested og de tiltag vi laver med Visit Nordsjælland, som jeg var lidt loren ved, men som er en rigtig god markedsføringsting for os. Når det handler om nye virksomheder har det en hel del med konjunkturer at gøre.

- Man kan være lige så dygtige her på rådhuset, så længe den finansielle sektor og den infrasstrukturelle ikke hænger sammen. Hvis ikke du ligger op og ned af hovedfærdselsårer og metropoler, kan virksomhederne ikke låne penge. Så der er ingen virksomheder, der gider flytte herud. Vi har talrige eksempler i min tid på, at virksomhederne ikke har kunne få investeringer på plads, siger Hans Schwennesen om sine oplevelser på borgmesterkontoret i Hundested frem til 2007.

- Antallet af lokale arbejdspladser stiger, så det er gået den rigtige vej. De to vigtigste begrænsninger er arbejdskraftens sammensætning og infrastrukturen. En virksomhed der vokser har behov medarbejdere, der både er højtuddannede og lavtuddannede, og her har vi et skævt miks, konstaterer borgmester Steen Hasselriis om den aktuelle virkelighed.

- Vi gør hvad vi kan, og jeg er meget enig i det med infrastrukturen. Samfundsudviklingen, hvor virksomheder centraliserer sig lige omkring motorvejene, kan vi ikke gøre ret meget ved. Men det vigtigste er om vores borgere har arbejde, om det så på den anden side af kommunegrænsen er jeg egentlig fløjtende ligeglad med. Det er fint for mig at der kommer et supersygehus, hvor vi har mange borgere der arbejder, siger Helge Friis.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.