Stort millionbeløb skal sætte gang i Krudtværksområdet

Pengene skal sætte gang i næste etape af byudviklingsprojektet Stålsat By, der skal give hele Krudtværksområdet et løft med det kommende Unge- og Kulturcenter (UKC), som livgivende dynamo for aktiviteter, socialt samvær og kultur i den gamle brandstation.

»Realdania har besluttet at bevilge op til 4.800.000 kr. til etablering af uderum og til at skabe nye fysiske forbindelser til Krudtværksområdet, især fra byens hovedstrøg og butikscenter samt fra gymnasiet i forbindelse med at kommunen indretter et nyt Unge- og Kulturcenter i Krudtværket«, skriver Realdania i begrundelsen for deres tilsagn om de mange støttekroner.

- At Realdania vælger at støtte vores projekt med at gøre hele Krudtværksområdet til et levende, historisk og rekreativt område med Unge- og Kulturcentret som omdrejningspunkt, siger noget om tyngden i projektet. Det viser også, at vi med næste etape af vores byudviklingsprojekt Stålsat By har valgt den helt rigtige vej i forhold til at binde vores fortid og vores helt unikke kulturarv sammen med nutiden på en ny og spændende måde. Jeg er derfor rigtig glad for bevillingen fra Realdania, der skal være med til at kickstarte løftet af Krudtværket, siger Steen Hasselriis.