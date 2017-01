Kvinden har modtaget dødstrusler - samt mere end 30 politianmeldelser fra Halsnæs Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Storsvindleren og psykosekællingen

Halsnæs - 30. januar 2017 kl. 09:36 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidligere indbygger i Halsnæs Kommune har modtaget dødstrusler fra en sagsbehandlers søn. Kommunen har på sin side netop søgt om polititilhold mod den tidligere indbygger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Kan du ikke lade de mennesker være, der bare gør sit arbejde« (3.juli). »Du kommer til at fortryde det bare vent og se. Du vil ikke kunne sove trygt nogensinde igen« (5. juli). »Jeg ved hvordan du ser ud og hvor du bor. Bare vent din psykosekælling« (29. juli).

Beskederne er afsendt af en søn til kvindens sagsbehandler i Halsnæs Kommune - og truslerne går straks videre til kvindens advokat og der politianmeldes. Sagen ligger i dag hos anklageren.

Dette var den foreløbige kulmination på en sag mellem Halsnæs Kommune og en af kommunens klienter. I dag står sagen der, at kommunen har politianmeldt kvinden for et antal forhold, heriblandt trusler, og i januar 2017 søgt om et polititilhold mod hende om ikke at nærme sig rådhuset.

- Men jeg er ligeglad, jeg kommer der helst ikke. Jeg har kun været der, når jeg har været indkaldt til møde, siger kvinden. Hun mener, at truslen mod hende kommer fra sagsbehandleren selv gennem sagsbehandlerens søn.

Kvinden påpeger, at hvis truslerne er fra sagsbehandlerens søn og ikke sagsbehandleren selv, er der sket et alvorligt brud på tavshedspligten.

Vi sidder i kvindens pæne hjem i et almennyttigt boligbyggeri i en større dansk provinsby. Stuerne er store og lyse, der er en del nips - et utal af hvide gipsengle i forskellige udformninger. På bordet er der kaffe på kanden samt chokoladeovertrukne vafler og drømmekage. Kvinden flyttede til sin nuværende bolig i efteråret 2015 og herefter var hun forsåvidt udenfor kommunen. Krigen er imidlertid fortsat, for sagen, der ligger bagved, er ikke afgjort for kvindens vedkommende.

Falske anmeldelser - Men tilholdet er selvfølgelig baseret på falske anmeldelser. De vil bare have mig dømt som personfarlig. Og ansøgningen om tilhold kommer i øvrigt i samme uge, som de selv har bedt mig komme ned og hente de kasser med sagsakter, jeg havde bedt om indsigt i. Kommunen er nu oppe på 32 politianmeldelser - men de er jo blevet afvist af politiet allesammen, siger hun.

I den sidste politianmeldelse af kvinden fra slutningen af 2016 har kommunen samlet flere forhold, der handler om blandt andet trusler.

Nordsjællands Politi har nu meddelt kvinden, at hun er sigtet.

- Men min advokat siger, at dette ikke er ensbetydende med, at jeg hverken er tiltalt og slet ikke dømt.

Kvinden er overbevist om, at både tilhold og sigtelse, som det tidligere er sket, vil blive til ingenting.

Storsvindleren Det har været en lang og hård vej frem mod dødstrusler og polititilhold. En aktindsigt fylder hele to kasser. De første papirer i akterne daterer sig til 2008. På dette tidspunkt drejer de fleste henvendelser til kommunen sig om ansøgninger til dækninger af merudgifter, de mener sig berettiget til.

Kvinden, der er førtidspensionist grundet en autoimmun lidelse og hendes daværende kæreste, der er i arbejde - søger i disse år blandt andet om friplads i en fritidsordning, kørsel, betaling af fritidstilbud, ekstra tøj, mobiler, skitøj, rengøring, diverse kosttilskud, kvinden søger aflastning 10-15 timer månedlig, faren ønsker kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og der søges om nye sofaer. Nogle af tingene bevilliges, andre ikke. Det fremgår af aktindsigten, at kommunen advarer mod at udnytte systemet. Det fremgår også, at som tiden går, efterfølges ethvert afslag af en klage samt enten en sag eller trusler om en sag for ombudsmanden.

I 2015 indstiller kommunen kompensation for merudgifter til kvinden og hun skriver i en mail tilbage:

»Til storsvindler (medarbejdernavn på sagsbehandler)

Du skylder fortsat for 3 måneders merudgifter- der vil ingen steder i loven stå at man bare uden varsel må stoppe merudgifter så dem regner jeg med går ind på min konto asap med renter. Kopi fremsendes til ombudsmanden.«

Som sagerne optrappes, bliver det stadig mere almindeligt, at kvinden indbringer advokater, ombudsmand og andre klageinstanser mod kommunen. De fleste afgørelser går hende imod, men hun vinder i 2014 en større sag. Det er en afgørelse i Statsforvaltningen, der får kommunen til at ændre sit afslag på en specifik merudgift.

Beskyttelse Kommunen må ikke udtale sig i sagen, der er en personsag - og en personalesag. Men øverste chef i familieafdelingen, Christian Lorens Hansen, udtaler sig gerne overordnet om det, der sker.

- Dette er en ulykkelig forældremyndighedssag - men vi administrerer efter statsforvaltningens og retternes afgørelser, siger øverste chef i familieafdelingen.

- Og vi støtter vores medarbejdere. Sagen har udviklet sig på en sådan måde, at vi nødt til at tage skridt, der vil beskytte dem.