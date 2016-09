80-90 borgere var mødt frem til budgetmødet i Gjethuset, hvor spørgelysten var stor. Foto: N.J.Larsen

Stor spørgelyst om budgettet

Halsnæs - 12. september 2016 kl. 22:01 Af Niels Jørgen Larsen

10. klasse, bibliotekerne, dagplejen, de ældre og kulturen var de bærende emner fra et meget spørge- og debatlysten publikum til et velbesøgt borgermøde mandag aften i Gjethuset i Frederiksværk om det kommende budget for Halsnæs Kommune.

Spørgsmålene og kommentarerne til borgmester Steen Hasselriis (V) var så mange at mødet gik over de afsatte to timer, og der bliver noget at forhandle om for politikerne den kommende måned, inden budgettet skal endeligt vedtages.

Steen Hasselriis konstaterede i sin præsentation af budgetforslaget for de omkring 80 tilhørere, at han godt var klar over at der ikke ville være flertal for det forslag, han har lagt frem.

- Men det er et budget i balance, og hver gang man vil noget andet, skal der fjernes andre steder, konstaterede borgmesteren og sammenlignede kommunen med en supertanker:

Det kommunale budget er på samlet to mia. kr. - det man kan flytte på og diskutere i forbindelse med budgettet er omkring 30 mio. kr.

Den ene million er hvad borgmesteren foreslår at spare om året på kommunens 10.klasse-tilbud Tieren, hvor der ifølge forslaget i stedet for 12 elever pr. lærer skal være 20.

Det forslag blev kritiseret af flere af Tierens lærere og forældre, der var mødt talstærkt op.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.