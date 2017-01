Se billedserie Christian Helledie fra COWI fortalte om Nordkyst-projektet.

Stor interesse for nordkystens fremtid

Halsnæs - 16. januar 2017 kl. 15:26 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 125 borgere mødte frem til infomødet lørdag i Halsnæs Medborghus i Hundested for at høre om det samlede kystbeskyttelsesprojekt som Halsnæs Kommune samarbejder med Gribskov og Helsingør kommuner om. Projektet kaldes Nordkystens Fremtid.

På mødet præsenterede man et skitseprojekt udarbejdet af en rådgivergruppe bestående af COWI, Niras, DHI samt Hasløv & Kjærsgaard. Projektets indhold og status i processen blev gennemgået af rådgiver og borgmester Steen Hasselriis (V), og efterfølgende var spørgelysten meget stor.

Der var stor enighed og opbakning til gennemførelse og fortsættelse af projektet, og der var ros til Halsnæs kommune for at gå efter en samlet løsning for Nordkysten.

- Jeg er meget glad for, og overrasket over, den positive tilgang der var på mødet, så entydig opbakning havde jeg ikke turde håbe på. Det er virkeligt positivt at grundejere der ikke bor i første række, også vil bidrage økonomisk til projektet. Jeg ser meget frem til det videre arbejde med at kvalificere projektet endnu mere og få det gennemført, så vi kan få sikret Nordkysten, siger byrådsmedlem Michael Thomsen (V), medlem af Udvalget for Miljø og Teknik.

Forud for mødet havde Enhedslistens byrådsmedlem og medlem af samme udvalg Lisbet Møller udtrykt sin skepsis i forhold til de miljømæssige konsekvenser af den sandfodring, der lægges op til i projektet.

- Det var et godt møde med mange deltagere. Det var spændende at høre hvad folk har på hjerte, og jeg synes, at borgmesteren klarede jobbet som mødeleder godt. Men det var da problematisk, at han afviste at tale om de skader på miljøet som sandfodring måske vil medføre, siger Lisbet Møller, der frygter at »løbet kan være kørt«, når miljøspørgsmålene skal drøftes senere.

