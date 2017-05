Stor fremgang på skoler: Faglighed er styrket

Folkeskolerne i Halsnæs er blevet bedre til at udvikle eleverne fagligt. Det viser nye tal fra CEPOS, som har undersøgt undervisningseffekten på landets folkeskoler. Det er et løft, som gør, at Halsnæs Kommune er rykket 45 pladser frem og nu placerer sig på en 44. plads blandt landets 98 kommuner.

Kommunen har dermed fået vendt en hidtil negativ undervisningseffekt til nu at have en positiv effekt, der ligger over landsgennemsnittet. Helt konkret er kommunens folkeskoler gået fra at have en samlet undervisningseffekt på - 0,282 i 2015 til at have en effekt på 0,068 i 2016. Det betyder, at eleverne lærer mere, end man kunne forvente, når man korrigerer for deres sociale baggrund.