Beredskabet har en eftersøgning i gang i en mulig drukneulykke i vandet ud for Liseleje.

Send til din ven. X Artiklen: Stor eftersøgning i gang på havet: Svømmer kan være druknet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor eftersøgning i gang på havet: Svømmer kan være druknet

Halsnæs - 09. september 2016 kl. 14:01 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et sæt tøj og et par sko på stranden ved Liseleje har sat gang i en stor efterforskning på havet ud for Liseleje. I over tre timer har Frederiksborg Brand- og Redningsberedskab søgt efter en svømmer, som muligvis er drukket eller i havsnød.

- Der er fundet tøj på stranden, og der er ingen person i sigte. Vi har afsøgt og kaldt på mulige personer uden held og afsøger nu vandet med både og helikopter, siger indsatsleder Jimmy Andersen, Frederiksborg Brand og Redning.

- Vi er nød til at tage det her seriøst og alvorligt. Vi kan ikke være sikre på, at det er en person i vandet, men tøjet indikerer det.

Anmeldelsen indløb klokken 10.52 fra en person på stranden, som fandt tøjet. Siden har to både fra Frederiksborg Brand- og Redningsberedskab, en båd fra beredskabet i Gilleleje og to både fra søredningstjenesten gennemtrawlet vandet, mens forsvarets helikopter har bistået fra luften.

- Vi har afsøger op langs kysten og et godt stykke ud fra kysten, hvor det giver mening med hensyn til vind og strøm. Det er et stort område, for vi skal være sikre på finde personen i vandet, hvis vedkommende er blev ført væk, siger Jimmy Andersen.

Hvis Nordsjællands Politi, som også bistår opgaven, eller Frederiksborg Brand- og Redningsberedskab ikke hører om savnede personer, bliver eftersøgningen snart indstillet.

- Den sidste melding er, at bådene er ved at være færdige med det søgeområde, som er defineret af helikopteren. Jeg vil tro, at vi er færdige indenfor en halv time, siger Jimmy Andersen.