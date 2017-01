Se billedserie Arbejdet med tilkørsel af jord i Ølsted er igen stoppet på krav fra Halsnæs Kommune. Foto: Niels J. Larsen

Stopper jordkørsel i Ølsted

Halsnæs - 31. januar 2017

Tilkørslen af jord til området ved den tidligere gasbeton-fabrik i Ølsted er igen stoppet midlertidigt. Det sker på anmodning fra Halsnæs Kommune, der igen vil undersøge kvaliteten og mængden af den jord, der placeres på grunden.

Det er borgmester Steen Hasselriis (V), der har taget initativ til at stoppe jordkørslen efter at han har fået en henvendelse om at borgere i Ølsted frygter at der er tale om forurenet jord, ligesom man stiller spørgsmål ved om der køres mere jord til end der er tilladelse til.

- Vi har kontaktet ejeren og bedt om at man stoppe lastbilerne med jord indtil vi har foretaget ekstra undersøgleser, siger Steen Hasselriis.

Kommunen vil således tage 20 ekstra jordprøver udover de analyser man i forvejen foretager.

- Vi vil bede de ængstelige beboere om selv at udpege de steder, hvor prøverne tages. Samtidig kontrolmåler vi koterne på området i forhold til de tilladelser, der er givet, for at se om området kan tåle at blive tilført mere jord, siger borgmesteren.

For at byggemodne området skal der bl.a. ifølge en lokalplan fra 2007 anlægges en seks meter høj støjvold langs jernbanen. Nu vil man måle, hvor højt man er oppe.

Tilkørslen af jord til området i Ølsted startede tilbage i 2014. Efter et ophold blev jordkørslen genoptaget sidste år, hvorefter det blev meddelt at der nu var ved at være den mængde jord på arealet, der skulle bruges.

Den 9. januar i år meddelte Halsnæs Kommune så at der skulle køres yderligere 18.000 tons jord, svarende til 500 lastbillæs, til området over en periode på to måneder. Det er disse kørsler, som nu standses igen midlertidigt.

