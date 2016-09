Se billedserie Halsnæs Kommune og Nordea har givet økonomisk håndsrækning, så projektet kunne søsættes i år. Hen over sommeren blev de sidste tilladelser bragt i hus. Med stor hjælp fra frivillige, historisk interesserede privatpersoner, erhverv, håndværkere og arkitekter, har Bopladsens Venner etableret »Boplads Hundested«, der er en lille plads med mulighed for fordybelse i historien omkring spidsen af Halsnæs, fra tiden før Hundested. Fotos: Kasper D. Dønbo

Stenalderboplads genåbner efter 7.000 år

Halsnæs - 19. september 2016 kl. 14:44 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har tilsyneladende altid været et samlingssted i Hundested, hjørnet på Nørregade, hvor der i dag ligger en Fakta. Den 17. september er mødt en horde af mennesker op, men de er sent på den. Allerede for 7.000 år siden, satte de første mennesker deres aftryk her. Dengang lå ingen Fakta, der var ingen Nørregade, men der var en boplads. Og det er lige præcis, hvad horden af mennesker er mødt op for at fejre.

- Det er et sus fra fortiden. For 7.000 år siden sad der folk her og spiste. De havde ikke kildesortering, men smed deres affald, hvor de kom. Derfor kan vi grave det op i dag, og gudskelov for det. Det er endnu en perle i Hundested med ægthed, historisk korrekthed og ildsjælenes fingeraftryk, siger Helge Friis(S), formand for udvalget af vækst og erhverv.

Midt mellem fremmødte og talere er bopladsens moderne fortolkning. Et ildsted forsænket i sandet omgivet af en plads med bænke og sten til at sidde på. Midt i sandet står en mand og kvinde. Små folk med jagtredskaber. En vidnesbyrd i kraftigt pladestål om, at historien bliver husket.

- Vi var en gruppe lokale, som ikke ville lade fundet gå i glemmebogen. Vi ville markere det her unikke sted, som vi ser som bindeled mellem by og havn. Et sted, hvor man kan tænke over tiden og tidens gang, og som er med til at fortælle vores historie, siger Kirsten Møller fra By og Land Halsnæs.

Siden arkæologer i 2011 i forbindelse med udgravningen til Fakta fandt spor efter mennesker fra jægerstenalderen såvel som fra 17-1800 tallet, har By og Land Halsnæs og Hundested Historiske Forening arbejdet på at få markeret det historiske sted og få videreformidlet historien.