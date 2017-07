Se billedserie Entreprenørmaskinerne fik hurtigt ændret på pladsens udseende. Foto: Kasper D. Dønbo

Stationspladsen er under forvandling

Halsnæs - 25. juli 2017

Tre store maskiner og hjelmklædte mænd med motorsave har mandag indtaget parkeringspladsen foran Frederiksværk Station og foretaget det første arbejde i ombygningen af stationspladsen.

Det er den lokal entreprenør Andreassen A/S, som har folk og maskiner i gang på den indhegnede plads, som indenfor de næste måneder vil ændre udseendet markant, inden det forventes færdigt før jul.

Projektet omfatter hele stationspladsen fra Posthustorvet og op til den nordlige del, hvor der i dag er busholdeplads. Her kommer trafikgrupperne til at bytte plads, så busstoppestederne fremover flyttes hen foran stationen, mens de fleste p-pladser flytter over til den nuværende busholdeplads.

Ændringerne skal gøre pladsen mere »trafiksmidig og klimasikret«.

- Den grundlæggende idé er sikre et godt flow for busser, pendlere, gående og cyklende. Derfor er der valgt en løsning, der adskiller biltrafikken fra de busser, der er i rute. Samtidig bliver det nemmere for passagererne at skifte mellem bus og tog, og busserne skal ikke bruge så lang tid på at køre ned i bunden af busholdepladsen for at vende. Det har før været en udfordring i forhold til køreplanen, siger Sune Schou, chef for Miljø og Teknik i Halsnæs Kommune.

Walter G. Christophersen (O), formand for Miljø- og Teknikudvalget, glæder sig over, at ombygningen nu kan gå i gang.

- Der færdes hver dag mange mennesker ved stationen, så det er vigtigt, at logistikken omkring den fungerer, og at det samtidig er rart at opholde sig på stationspladsen. Det kommer det til med dette spændende projekt. Og så er jeg meget tilfreds med, at det bliver en lokal entreprenør, som skal stå for anlægsarbejdet, siger Walter G. Christophersen.